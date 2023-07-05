Hakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Hakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Bakan Fidan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan Bakü temasları kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleinik, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA

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