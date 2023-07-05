Gazeteci davasında gizli tanık şoku: Mezopotamya Ajansı'nda kamu çalışanı ajan!

Diren Yurtsever, Berivan Altan, Ceylan Şahinli, Deniz Nazlım, Emrullah Acar, Hakan Yalçın, Selman Güzelyüz, Habibe Eren ve Öznur Değer’in yargılandığı davada gizli tanık kamu görevlisi çıktı.

Son Güncelleme:
Gazeteci davasında gizli tanık şoku: Mezopotamya Ajansı'nda kamu çalışanı ajan!

Gazeteciler Diren Yurtsever, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Zemo Ağgöz, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Habibe Eren, Öznur Değer, Hamdullah Bayram, Mehmet Günhan’ın “örgüt üyeliği” ile yargılandıkları davanın 2. duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

MLSA’nın aktardıklarına göre, tutuksuz yargılanan gazetecilerden Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Mehmet Günhan, Hakan Yalçın, Zemo Ağgöz salonda bulunuyor. Duruşmayı, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yöneticileri ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nin yanı sıra gazeteciler de izledi.

Savunma yapan alan Ağgöz, “Bize yöneltilen suçlama Mezopotamya Ajansı’nda çalışıyor olmamız. Evet ben MA’da çalışıyorum. Öyle ki bugün kriminalize edilen MA’nın basın kartıyla defalarca bu adliyede duruşmalar takip ettim, sizin başkanlığını yaptığınız davalar da dahil” dedi. Gizli tanık beyanlarına değinen Ağgöz, “Gizli tanık benim de cezaevi çıkışlı olduğumu iddia etmiş, hayatımda ilk kez bu soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Tanık beyanının yalan yanlış beyanlarıyla oluşturulan iddianame de tüm suçlamalar da bu yorumlara dayanıyor” dedi.

GİZLİ TANIK KAMU GÖREVLİSİ ÇIKTI!

Dosya kapsamındaki gizli tanığın dinlenilmesine geçildi. İddianamede "K8Ç4B3L1T5" koduyla yer alan gizli tanık, ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla konuştu. Mahkeme başkanı, “Nazlım’ın DİHA’nın ardından MA’da çalışması Abbas kod adlı Murat Kalkan’ın ve bağlı örgüt üyelerinin talimatıyla mı oluyor” dedi. Salonda bulunanlar soruların yönlendirici olmasına tepki gösterdi. Duruşmada gizli tanığın savcılığa verdiği ifadeler okundu.

Gizli tanığın diğer soruşturmalarda da verdiği beyanların tamamı mahkemede okundu. Ancak bu beyanların dava dosyasında paylaşılmadığını belirten avukatlar, söz konusu ifadelerden habersiz olduklarını söyleyerek gizli tanığa sorular sordu.

Etiketler
Gazeteci Mahkeme
Son Güncelleme:
CHP'li vekilin Meclis'teki kapısı kırılmıştı: Sonuç ortaya çıktı CHP'li vekilin Meclis'teki kapısı kırılmıştı
Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor! Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor!
Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik
Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu! İşte Türkiye'nin tatlı haritası Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları
Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo
Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor! Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor!
Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor Ev sahiplerine kötü haber
Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum