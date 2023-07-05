Gazeteci davasında gizli tanık şoku: Mezopotamya Ajansı'nda kamu çalışanı ajan!

Gazeteciler Diren Yurtsever, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Zemo Ağgöz, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Habibe Eren, Öznur Değer, Hamdullah Bayram, Mehmet Günhan’ın “örgüt üyeliği” ile yargılandıkları davanın 2. duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

MLSA’nın aktardıklarına göre, tutuksuz yargılanan gazetecilerden Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Mehmet Günhan, Hakan Yalçın, Zemo Ağgöz salonda bulunuyor. Duruşmayı, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yöneticileri ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nin yanı sıra gazeteciler de izledi.

Savunma yapan alan Ağgöz, “Bize yöneltilen suçlama Mezopotamya Ajansı’nda çalışıyor olmamız. Evet ben MA’da çalışıyorum. Öyle ki bugün kriminalize edilen MA’nın basın kartıyla defalarca bu adliyede duruşmalar takip ettim, sizin başkanlığını yaptığınız davalar da dahil” dedi. Gizli tanık beyanlarına değinen Ağgöz, “Gizli tanık benim de cezaevi çıkışlı olduğumu iddia etmiş, hayatımda ilk kez bu soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Tanık beyanının yalan yanlış beyanlarıyla oluşturulan iddianame de tüm suçlamalar da bu yorumlara dayanıyor” dedi.

GİZLİ TANIK KAMU GÖREVLİSİ ÇIKTI!

Dosya kapsamındaki gizli tanığın dinlenilmesine geçildi. İddianamede "K8Ç4B3L1T5" koduyla yer alan gizli tanık, ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla konuştu. Mahkeme başkanı, “Nazlım’ın DİHA’nın ardından MA’da çalışması Abbas kod adlı Murat Kalkan’ın ve bağlı örgüt üyelerinin talimatıyla mı oluyor” dedi. Salonda bulunanlar soruların yönlendirici olmasına tepki gösterdi. Duruşmada gizli tanığın savcılığa verdiği ifadeler okundu.

Gizli tanığın diğer soruşturmalarda da verdiği beyanların tamamı mahkemede okundu. Ancak bu beyanların dava dosyasında paylaşılmadığını belirten avukatlar, söz konusu ifadelerden habersiz olduklarını söyleyerek gizli tanığa sorular sordu.