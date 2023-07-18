Uzmanı açıkladı: Mehmet Şimşek'in ekonomi modeli mi, IMF mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken dış borç ve bütçe açığını kapatmak için AKP hükümeti kaynak arayışına girdi.

"VATANDAŞ DOSTLARIN CEBİNE DADANDIK"

Bu gelişmeler sonrası "IMF, ekonomiyi Şimşek’ten daha ucuza fonlar" başlıklı bir yazı kaleme alan Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, "Ekonomi, vergi artışları ve enfl asyonun pençesinde her geçen gün daha zor zeminlere kayıyor. Bir yandan Körfez Dostlarından para kovalarken diğer yandan vatandaş dostların (!) cebine dadandık. Gün geçmiyor ki enflasyonu tırmandıran karar alınmasın. Kamunun fon arayışında cebe el atılmasın" ifadelerini kullandı.

"SAVURGANLIK BİTECEKTİ"

Oğuz, "Eğer IMF olsaydı, harcamalar da rasyonele gelecek, gösteriş yatırımları duracak, seçim ekonomisi olmayacak ve Türkiye daha uygun şartlarda dış kaynak temin ederken içeride savurganlık bitecekti" dedi.

"ÇILGINCA KAMU HARCAMALARINA İZİN VERMİYOR"

"IMF eski IMF mi? Aslında değil…" diyen Oğuz, "Acı reçete ve kemer sıkma yöntemleriyle, toplumsal dinamikleri hiçe sayan IMF gitmiş, sosyal politikaları da gözeten yeni anlayış gelmiş. Son yıllarda IMF’ye mecbur kalmış ülkeler bu konuda 90’lı yılların acı reçetelerini kullanmıyor, güncel politikalarla restorasyona gidebiliyor. IMF bizim için ne ifade ediyor? Öncelikle IMF’nin parasından ziyade, duası makbul… Dua dediğim, eğer bir ülke IMF ile çalışıyorsadaha kolay fon bulabiliyor, CDS dediğimiz kredi risk primleri düşüyor, fon akışı artıyor, FDI (doğrudan yabancı sermaye) akışı hızlanıyor. Ayrıca IMF; bütçe disiplini için heterodoks türü çılgınca kamu harcamalarına izin vermiyor, kredileri takip ediyor ve finansal nepotizme göz açtırmıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem