Cemal Enginyurt maaşını açıkladı, Ebru Baki inanamadı: Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?

Emekli ve memur maaşlarının artık karşılamakta yetersiz kaldığı zamlar, uzunca bir süredir ekonomik krizle boğuşan Türkiye'de gündemi belirlemeyi sürdürüyor. Bu sırada Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisi gibi emekli olup da vekilliğe devam edenlerin maaşlarını açıkladı.

Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı programda emekli maaşları konuşulurken kendisine "Seyyanen zam da almışsınız" diyen sunucu Ebru Baki'ye "Ağabey neler almışız" yanıtını verdi.

'65 BİN ORADAN ALACAĞIM, 80 BİN DE BURADAN ALACAĞIM'

Emekli olduğunu söyleyen milletvekili Enginyurt, "65 bin lira oradan alacağım, 80 bin de buradan alacağım, 145 bin lira" sözleriyle maaşını açıkladı. Bunun üzerine Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu.

'BEN EMEKLİNİN HAKKINI SAVUNUYORUM'

Enginyurt sözlerinin devamında aldığı aldığı maaş nedeniyle sosyal medyada gördüğü tepkiyi dile getirirken de şunları kaydetti:

"Bana 145 bin lira veren... Ben bu emeklinin hakkını savunuyorum, diyorum ki 'Allah'tan reva mı? 7 bin 500 liraya nasıl geçinir insan?' diyorum. Adam altına yazıyor, 'Senin dümenin yerinde, sana ne oluyor?' Esas bana oluyor, yüreğim yanıyor."