Gram altın rekor tazeledi!

Altın tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın, günün ilk saatlerinde tarihi zirvesini 1664 lira seviyesine taşıdı.

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Gram altın rekor tazeledi!

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında salı gününe yükselişle başladı.

Gram altın (spot) önceki kapanışına göre 6 lira yükselerek 1661 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk saatlerinde tarihi zirvesini 1664 lira seviyesine taşımıştı.

Çeyrek altın 2714 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2705 lira seviyesinden noktalamıştı.

Yarım altın ise yüzde 0,31'lik yükselişle 5428 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 10790 lira olan cumhuriyet altını, 10822 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 4 dolarlık yükselişle 1959 dolar seviyesinde.

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