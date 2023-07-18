Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euroda tarihi zirve!
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yukarı yönlü hareketin başladığı dolar/TL kurunda yeni rekor kaydedildi.
Dolar endeksinde sınırlı bir geri çekilme görülürken, Dolar/TL kurunda yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de devam etti.
Dolar/TL kuru yüzde 1 yükselişle 26,77 seviyesini aşarak yeni rekor seviyesini gördü. Euro/TL de 30 seviyesini aştı.
Türkiye'nin gösterge tahvil faizi yüzde 15,56 seviyesinde, risk primi ise 444 baz puanda.
Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ederken, yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.