Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euroda tarihi zirve!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yukarı yönlü hareketin başladığı dolar/TL kurunda yeni rekor kaydedildi.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euroda tarihi zirve! - Resim: 1

Dolar endeksinde sınırlı bir geri çekilme görülürken, Dolar/TL kurunda yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de devam etti.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euroda tarihi zirve! - Resim: 2

Dolar/TL kuru yüzde 1 yükselişle 26,77 seviyesini aşarak yeni rekor seviyesini gördü. Euro/TL de 30 seviyesini aştı.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euroda tarihi zirve! - Resim: 3

Türkiye'nin gösterge tahvil faizi yüzde 15,56 seviyesinde, risk primi ise 444 baz puanda.

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Kurlarda hareketlilik sürüyor: Dolar ve euroda tarihi zirve! - Resim: 4

Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ederken, yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

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