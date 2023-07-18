Satmaya doymadılar: Bakanlıktan İstanbul'da satılık tepe!

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde satılacağını duyurduğu, Türkiye genelindeki 670 parselden, en yüksek bedellisi İstanbul Tuzla Akfırat’ta bulunuyor.

Bir tepeyi de kapsayan 90 bin 36 metrekarelik arazi, Kuzey Marmara Otoyolu’nun hemen güneyinde yer alıyor.

360 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE SATIŞ BEDELİ

Satış listesine konan 9100 ada 37 parsel için bakanlık 360 milyon 145 bin TL, muhammen bedel belirledi.

100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE 7 PARSEL BULUNUYOR

24-25-26 Temmuz 2013 tarihlerinde satış ihalesi yapılacak arazilerin, muhammen bedelleri 100 milyonun üzerinde bulunan 7 parsel bulunuyor.

Tuzla Akfırat’taki arazinin birinci sırada yer aldığı listedeki en yüksek diğer araziler ise şunlar:

- Mersin Yenişehir Menteş Mahallesi’nde bulunan 18 bin 20 metrekare büyüklüğündeki 2374 ada 11 parselin muhammen bedeli 240 milyon 906 bin 106 TL,

- Ankara Sincan’da bulunan 52 bin 546 metrekare büyüklüğündeki 102524 ada 3 parselin muhammen bedeli 184 milyon 962 bin 800 TL,

- İzmir Çeşme’de bulunan 6 bin 973 metrekare büyüklüğündeki 7936 ada 1 parselin muhammen bedeli 142 milyon 249 bin 200 TL,

- Adana Çukurova Kireçocağı Mahallesinde bulunan 20 bin 933 metrekare büyüklüğündeki 14860 ada 1 parselin muhammen bedeli 126 milyon 648 bin 500 TL,

- Muğla Marmaris’te bulunan 24 bin 16 metrekare büyüklüğündeki 142 ada 14 parselin muhammen bedeli 113 milyon 116 bin 302 TL,

- İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bulunan 2 bin 290 metrekare büyüklüğündeki 10527 ada 4 parselin muhammen bedeli 103 milyon 70 bin 250 TL.

TOPLAM BEDEL BİR MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan sadece 7 parselin muhammen bedellerinin toplamı bir milyar 271 milyon 98 bin 158 TL tutuyor.

ERDOĞAN KÖRFEZE AÇILDI, TAŞINMAZLARIN SATIŞI GÜNDEMDE

Ayrıca artan ekonomik kriz sonrası bütçe açığı ve dış borç nedeniyle Türkiye ekonomisi çıkmaza girerken taşınmazların satışa gündeme geldi

Taşınmazların satışının gündeme gelmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Körfez turuna çıktı. Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında Türkiye Varlık Fonu portföyünde bulunan çeşitli taşınmazların satılacağı gündemde.

Kaynak: Gerçek Gündem