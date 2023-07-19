CHP'deki 'değişim' ekibinden sızdırılan toplantıyla ilgili ilk açıklamalar: İmamoğlu 'aile meselesi gibi konuşuyoruz' dedi, Genel Merkez'le ilgili şüphe var mı?

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 'değişim' toplantısının sosyal medyaya sızdırılması, kamuoyunda tartışmalarda neden oldu.

Bahse konu kayıtta Parti Meclisi'ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırmak için verilmesi planlanan dilekçe değerlendiriliyor; ne zaman ve kim tarafından sunulması gerektiği, basına nasıl duyurulacağı konuları ele alınıyordu.

Toplantıya katılanlar, gelişmeyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Verilen tüm demeçlerde bu toplantıların devamlı yapıldığı, ancak sızmasının enteresan olduğu görüşü öne çıktı.

'KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

İETT filosunun yenilenmesiyle ilgili törende konuşan İmamoğlu, toplantının hiçbir gizli tarafı olmadığını belirterek "Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Konuşulan konular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. Ama masalarda konuşmaya devam edeceğim" dedi.

'ARAŞTIRACAĞIZ'

İmamoğlu, sızdıranı araştıracaklarını vurgulayarak "Partinin içinde mi var dışında mı var bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

GÜNAYDIN: BUNLARIN KİMİN YÖNTEMLERİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Günaydın ise SZC TV'ye verdiği demeçte videoyu sızdıranın 'katılımcı' olarak gözüken kişi olabileceğini söyledi: "Kimin sızdırdığının bulunmasını ve deşifre edilmesini isterim ama buna yönelik bir kolektif karar alınmış değil" ifadelerini kullandı. "Kaset savaşları mı başlıyor?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bazı insanlar vardır ya yaptıkları telefon görüşmeleri sırasında telefonun şeyini alırlar ve dışarıya yansıtırlar. Çok büyük bir ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. Genel başkanın katıldığı toplantılarda kayıtlar alınacak, sızdırılacak... Bunlar CHP'nin kültüründe olmayan ve asla olmaması gereken işlerdir. Bunların kimin yöntemleri olduğunu biliyoruz. Profesyoneli, acemisi aynı yere çıkar. Hepsinin kategorik olarak karşısında olduğumu ifade edeyim.."

Siyasetçi, bu yöntemlerle siyasetin dizayn edilemeyeceğinin altını çizdi.

'GENEL MERKEZ BU İŞLERE GİRMEZ'

Günaydın, "Bu kişi CHP Genel Merkezi'yle bağlantılı olabilir mi?" sorusuna ise "Hiç öyle bir şey olduğunu söylemem. CHP Genel Merkezi bu işlere girmez" yanıtını verdi.

Saymaz'ın "Bu dilekçe bugün verilmeyecek, çünkü pazar gününe PM toplantısı koydu. Herhalde bu arayıştan haberdar oldu. O PM toplantısında bunlar gündeme gelecek mi?" şeklindeki ifadesi üzerine de şunları söyledi:

"Gündeme gelmek zorunda. Neden? PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ulaşmış itirazlar var. Bunların görüşme yeri de PM. Bunlar CHP için rutin işlerdir. Kadük olma meselesini de söyleyeyim. Evet biz çarşamba günü bunu verecektik. Ancak yapılan toplantıda bu pazar için PM toplantısı Genel Merkez tarafından organize edildi. Genel Merkez çağırıyor ise, bir olağanüstü PM toplantısının gereği kalıyor mu?"

ALTAY: TOPLANTILAR SÜREKLİ YAPILIYOR, SIZMASI ENTERESAN

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Gazete Duvar'a yaptığı değerlendirmede "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıdan haberdar olup olmadığına ilişkin soruya ise kesin bir bilgisinin olmadığı yanıtını verdi, ihtimali şöyle dile getirdi: "Olmuştur haberi, daha önceden de olmuştur gayet normal."