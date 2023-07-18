CHP'li Derici, son gelişmelere tepki gösterdi: Ülkeyi asla gericiliğe teslim etmeyeceğiz

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, hem Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı davasına hem de son günlerde gündemde olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'kız okulları' ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor ancak tam tersine özgürlükçüyüm" demişti.

Derici, "Hiranur Vakfı kurucusunun kızının 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat üyesi ile zorla evlendirilmesi ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava duruşmasının ertelenmesi de, kız okulları açılması yönündeki beyanatlar da aslında laiklik ilkesini yok etmeye yönelik girişimlerdir" diye konuştu.

Küçük çocuklara yönelik cinsiyetçi yaklaşımların, tarikatlarca normalleştirilen çocuk yaşta ‘evliliklerin’, karma eğitime alternatif olarak sunulan haremlik selamlık eğitim modelinin; çağdaş ve aydınlık bir toplum olmanın önündeki en büyük engeller olduğunu dile getiren Derici, mecliste Atatürk ilke ve devrimleri ışığında görev yapmaya yemin ettiklerini vurguladı ve bu yemin nedeniyle cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkeyi asla gericiliğe teslim etmeyeceklerini söyledi.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Derici, şunları söyledi:

“Kadınları koruma kisvesi altında onları yaşamdan soyutlama ve eve hapsetme girişimlerinin sonuna kadar karşısında olacağız. Eğer yetkililer gerçekten kız çocuklarını korumak istiyorlarsa görevlerini yapsınlar ve çocuklarını okula göndermeyen aileleri tespit edip gerekli cezai yaptırımları uygulasınlar. İstismar davalarında ise suçluları en ağır şekilde cezalandırmak suretiyle çocuk yaşta zorla evlendirilmelerin ve istismarın önüne geçilmelidir."

Siyasetçi, laiklik ilkesini zedeleyecek her konunun takipçisi olacaklarını, laikliğe zarar gelmesine asla müsade etmeyeceklerini açıkladı.

ÇAĞDAŞ, LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM MODELİ

Çağdaş, laik ve bilimsel bir eğitim modeli dışında hiçbir modeli kabul etmediklerini belirten Öneş Derici, "Kız çocuklarının anayasal hakları olan karma eğitimin tartışmaya açılmasına, dahası çocukların tarikatlar vesilesiyle istismar edilmelerine asla göz yummayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nı, gerekse adli kurumları derhal görevlerini yapmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.