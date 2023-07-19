Türk askerlerini yakanlarla bağlantısı vardı: 'IŞİD yöneticisi' Ebu Hanzala 'kaçmaz' diyerek tahliye edilmiş

“Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan "Ebu Hanzala" kod adlı selefi Tevhid grubunun lideri Halis Bayancuk, tahliye edilmişti. Bayancuk hakkındaki tahliye kararı; kendisine yakın olduğu bilinen “Tevhid Gündemi” adlı internet sitesinde “11 yıllık hukuksuzluk son buldu” başlığı ile duyuruldu.

Sitedeki yazıda, Bayancuk'un “kaçma şüphesinin olmadığı” gerekçesiyle tahliye edildiği öne sürüldü. Sitede, “Mahkeme heyeti, azami süreyi aşan uzun tutukluluk sürecini, dosyadaki delillerin toplanmasını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gerekçe göstererek son tutuklamada 6 yıl toplamda 11 yılı bulan hukuksuzluğa son vererek Halis Bayancuk Hoca’nın tahliyesine karar verdi" denildi.

BAYANCUK’UN TAHLİYESİNİN ARDINDAN “İLMİHAL YARIŞMASI”

Bayancuk’un tahliyesinin ardından Bayancuk’a bağlı Tevhid Dergisi’nin beş kentte, “İlmihal Yarışması” düzenlediği de ortaya çıktı. Derginin; İstanbul, Ankara, Van, Diyarbakır, Bursa’da düzenlediği yarışmaya birçok kişinin katıldığı görüldü. Çoktan seçmeli soruların yanıtlandığı yarışma için cevap anahtarı da bastırıldı.

BAYANCUK’UN BİR DÖNEM AYNI TOPLANTILARA KATILDIĞI İKİ KİŞİ, 2 TÜRK ASKERİNİN YAKILMASI OLAYINA KARIŞTI

Bayancuk grubu “IŞİD’e biat etmediklerini” savunuyor. Ancak Bayancuk'un; bir dönem toplantı düzenlediği bazı Selefi grupların yöneticilerinin IŞİD’e Suriye’de katıldığı biliniyor. Yargılama dosyalarında yer alan bilgilere göre; Bayancuk’un bir dönem beraber hareket ettiği isimlerden İlyas Aydın’ın kardeşi Hasan Aydın ve Ömer Yetek, iki Türk askerinin yakılması olayına karıştı. Bayancuk’un İlyas Aydın ve Ömer Yetek ile tanışması ise 2013 yılına dayanıyor ve o dönem daha IŞİD kendisini “İslam devleti” olarak ilan etmemişti. Halen El Kaide olarak süren bir Selefi yapılanması vardı.

Edinilen bilgilere göre; Selefi gruplar 2013 ve 2014 yıllarında “İslami Etüt Toplantıları” adı altında toplantılar düzenlemişti. Selefi grupların yöneticilerinden Halis Bayancuk, İsmail Okur, İlyas Aydın, Mustafa Yağbasa ve Ömer Yetek bu toplantıları organize ediyordu. Bu grupların bu toplantılardaki ana amacı İslam devletini sağlamak için yapılması gerekenlerdi. Toplantılar sürerken Bayancuk, 14 Ocak 2014 tarihinde Van merkezli operasyonun ardından tutuklandı. O dönem tutuklanma gerekçesi “El Kaide’ydi.”

YETEK VE AYDIN IŞİD’E KATILDI

Bayancuk cezaevindeyken 4 isim toplantıları sürdürdü. IŞİD, 29 Haziran 2014’de halifelik ilan etti yani artık “İslam devletiydi”. Bu toplantılara katılanlardan Aydın ve Yetek, IŞİD’e katılma taraftarıydılar. Aydın, 2014’ün ilerleyen aylarında grubuyla beraber ve Yetek de 2015’te IŞİD’e katıldı.

Bayancuk grubu Aydın ve Yetek’in IŞİD’e katılmasının ardından Bayancuk’un kendilerine “Kesinlikle oraya gidilmesi taraftarı değilim. O insanları tanımıyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. İnançlarıyla, yollarıyla ilgili bilgi sahibi değiliz” mesajı gönderdiğini savunuyor.

SURUÇ BOMBACININ ADRESİNDE KİTABI ÇIKMIŞTI

Bayancuk grubu bu mesaja rağmen aralarından kendi gruplarından da IŞİD’e katılanların olduğunu kabul ediyor ancak bunu doğru bulmuyorlar. Bayancuk grubu IŞİD’e biat etmediklerini söylemesine karşın IŞİD’e katılan birçok ismin Bayancuk’un kitaplarından ve yazılarından da etkilendiği biliniyor. Nitekim, 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 33 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamın bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ikametinde yapılan aramada Bayancuk’un Ebu Hanzala ismiyle yazdığı Akaid Dersleri isimli kitabı çıktı.

Bayancuk grubunun şu anda dergi çevresi olarak faaliyet yürüttüğü biliniyor. Grup çıkardığı Tevhid Dergisi ile Selefi görüşlerini yaymaya çalışıyor. Bu grup Bayancuk cezaevindeyken de onun "suçsuz olduğunu" savunarak, Bayancu'un yargılandığı davaya "çelişki olarak gördükleri unsunlara ilişkin" hazırladıkları dosya ile kendilerini anlatmaya çalışıyordu.

BABA BAYANCUK, GAFFAR OKAN DAVASINDAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Bayancuk’un babası Hacı Bayancuk, 1992’de Hizbullah’ın askeri kanat sorumluluğunu yaptı. Bayancuk, 2008'de de İstanbul'da ikinci Sinegog baskını eylemini planlarken yakalandı ve bir yıl sonra tahliye edildi. Baba Hacı Bayancuk, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı planlayıcısı olarak hüküm giymişti. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk’un avukatlığını yapmıştı.

Kaynak: ANKA