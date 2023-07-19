Kılıçdaroğlu'ndan 250 bin TL istiyordu: Mehmet Cengiz'e kötü haber
“Beşli Çete” eleştirileri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz tarafından açtırılan davada karar çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz'in açtığı davada çıkan karara dair açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Avukat Çelik, “Beşli Çete” eleştirileri nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında açılan davanın reddedildiğini ifade etti.
Çelik, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; ‘Beşli Çete’ eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ₺ istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık" dedi. Çelik devamında “İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz” diye belirtti.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Beşli Çete" eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ₺ istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık.— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) July 19, 2023
İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı…