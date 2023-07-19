Can Atalay’ın tahliyesini reddetmişti: O hakim 9 ay önce tam tersi karar vermiş

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, seçilmesinin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen tahliye edilmedi. Atalay'ın tahliye başvurusu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ın yargılandığı Gezi davasındaki suçlamanın anayasanın 14. maddesi kapsamında kalması gerekçesiyle Atalay'ın tutukluluk halinin sonlandırılması talebi hakkında ret kararı verdi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ret kararında, beş Yargıtay üyesinin imzası bulunuyor. Oy birliği ile çıkan kararda imzası olanlardan biri de Muhammed Yavuz.

CUMHURİYET DAVASINDA BOZMA KARARINA İMZA ATTI

Can Atalay hakkındaki başvuruyu reddeden Yargıtay üyelerinden biri olan Yavuz'un, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davayla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bozma kararında da imzası bulunuyor. O davadaki bozma gerekçelerinden biri de, yargılandığı dönemde milletvekili seçilen Ahmet Şık'ın yasama dokunulmazlığı hakkı kazanması oldu.

Yavuz'un da imzacısı olduğu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davadaki Ahmet Şık yönünden bozma kararında, Anayasa Mahkemesi'nin Leyla Güven'le ilgili hak ihlali gerekçesine de dikkat çekiliyor.

Kararda, Güven'in milletvekili seçildikten sonra tahliye edildiği ancak başsavcılığın itirazı üzerine anayasanın 14. maddesi gerekçe gösterilerek tekrar tutuklandığı hatırlatılarak, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına atıf yapılıyor.

AYM '14. MADDE BELİRSİZ' DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, Leyla Güven hakkındaki hak ihlali kararında, 'Anayasanın 14. maddesindeki durumlar' ibaresi kapsamındaki suçların neler olduğunu açıkça belirlememiş, kanun koyucu da söz konusu suçları belirleyen bir kanuni düzenleme yapma yoluna gitmemiştir" değerlendirmesi yapmıştı.

Cumhuriyet davasındaki bu bozma gerekçesine katılan Yavuz, Can Atalay hakkındaki tahliye başvurusunun ret kararında, Anayasa Mahkemesi'nin Leyla Güven kararına geçmişte hiç atıf yapmamış gibi oy kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'la ilgili verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi'nin Leyla Güven'le ilgili 2022 yılının nisan ayındaki kararında hak ihlali sayılan 14. maddedeki belirsizliğin, bilinçli olarak boşluk bırakıldığı için oluştuğu değerlendirmesini yaptı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, anayasanın 14. maddesinde bilinçli olarak bırakıldığını belirttiği boşlukla, demokratik ve laik cumhuriyete yönelen tehdidin ağırlığı ile orantılı olacak bir şekilde yargı kararları ile doldurularak belirli hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

9 AY SONRA AKSİ YÖNDE OY

Böylece, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Muhammed Yavuz, Cumhuriyet davasıyla ilgili 2022 yılının ekim ayındaki bozma kararına, Leyla Güven'le ilgili Anayasa Mahkemesi kararını referans göstermişti. Yavuz, 9 ay sonra, Can Atalay kararında, önceki kararın tam aksi yönünde oy kullanmış oldu.

ANAYASANIN 14. MADDESİ NE DİYOR?

Milletvekillerinin dokunulmazlık hakkını anayasanın 83. maddesi düzenliyor. Maddede tek bir istisna yer alıyor. O istisna da, anayasanın 14. maddesinde yer alan "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" hükmüne atıf yapıyor. Bu hükme aykırı bir suç isnadıyla, milletvekili seçilmeden önce hakkında soruşturma başlatılan kişi milletvekili dokunulmazlığından yararlanamıyor. Ancak Anayasa Mahkemesi, Leyla Güven kararında 14. maddedeki belirsizlik hali nedeniyle hak ihlali tespit etmişti.