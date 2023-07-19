Tasarruf genelgesi gönderildiği gün... Milyonlarca liralık araçlar için ihale açıldı

Ülkede giderek derinleşen ekonomik krizin faturası yurttaşa kesilirken gözler, kamunun astronomik harcamalarına çevrildi.

Mehmet Şimşek imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildiği gün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), piyasa değeri 10 milyon TL’ye yakın olan bir makam aracı kiralamak için ihale açtı. Duyurusu yayımlanan ihalenin, 14 Ağustos’ta düzenleneceği bildirildi.

LÜKS ARAÇ TARİFİ

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, EPDK İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirileceği belirtilen ihale kapsamında hazırlanan teknik şartname ise dikkat çekti. Belirli bir marka ve modele işaret eden teknik şartnamede, makam aracı olarak kiralanacak aracın özellikleri sıralandı.

Dosyada ayrıntılı şekilde tarif edilen aracın ikinci el piyasa değeri, 10 milyon TL’ye yaklaşıyor. Aracı, lüks segment otomobilleri ile tanınan bir Alman firması üretiyor. EPDK’nin de kiralamayı öngördüğü aracın, “Long” olarak da bilinen modeli ülkede az sayıda bulunuyor.