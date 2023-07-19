Akşener: Seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, her yerde anlatın

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başkanlık divanı toplantısında "Şunu bilin seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın" dediği öğrenildi.

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Akşener: Seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, her yerde anlatın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başkanlık divanı toplantısına katıldı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre yaklaşık 4.5 saat süren divan toplantısında ağırlıklı olarak yerel seçim masadaydı. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'ın il il yaptığı ziyaretler ele alındı. Kavuncu'nun deprem bölgesi ziyaretlerinin yanı sıra toplamda 11 ille ilgili yaptığı tespitler masaya yatırıldı. İl, ilçe, köy, oy miktarı da tek tek konuşuldu.

Bu arada gündeme Kılıçdaroğlu'nun ziyareti geldi.

Akşener'in Başkanlık Divanı'na şu bilgileri verdiği ifade edildi:

"İttifak konusu konuşulmadı. Kesinlikle konuşulmadı. Tebrik ziyaretiydi ve CHP'de yapacakları yenilenmeyi anlattı Kemal Bey. Şunu bilin seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın."

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Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu İttifak
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