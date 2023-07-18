DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı değişti: İşte atanan isim

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, İstanbul İl Başkanlığı görevine Ali Hakan Ağaoğlu atandı.  

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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı değişti: İşte atanan isim

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, İstanbul İl Başkanı değişti. 

DEVA Partisi, İstanbul İl Başkanı görevine Ali Hakan Ağaoğlu’nun getirildiğini açıkladı. Partiden bugün yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Ağaoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

ALİ HAKAN AĞOĞLU KİMDİR?

İstanbul’da 1970 yılında doğan Ağaoğlu, üniversite eğitimini 1996 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Ağaoğlu, çalışma hayatında inşaat, gıda ve emlak sektörlerinde faaliyet gösterdi. Siyaset hayatına 1990’lı yıllarda Anavatan Partisi’nde başlayan Ağaoğlu, 2020 yılında DEVA Partisi’nin Maltepe Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlenmişti.

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