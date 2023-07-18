Tutuklu Yanardağ'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında yeni gelişme

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın, BirGün'deki köşe yazıları gerekçesiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından yargılandığı duruşma İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya katılma talebi kabul edilirken, duruşma 14 Kasım'a ertelendi.

Tutuklu Yanardağ'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında yeni gelişme

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, BirGün'deki köşe yazıları gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ, duruşmaya katılmadı.

ERTELENDİ

BirGün'ün aktardıklarına göre; mahkeme, Yanardağ'ın halen cezaevinde olduğu için gelecek oturum SEGBİS odasında hazır edilmesi için bulunduğu cezaevi müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Şikayetçi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya katılma talebi kabul edilirken, Yanardağ'ın avukatının talebi doğrultusunda mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verildi.

Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım Salı günü saat 14.30'a erteledi.

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