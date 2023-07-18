Aynı suçlamayla İsveç'ten iade istediler: Adalet Bakanının kardeşini kurtaran mahkeme böyle ceza yağdırdı

Türkiye’nin son yıllarına, damga vuran olaylardan birisi de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından açılan FETÖ davalarıydı. Darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. FETÖ davalarında “örgüt üyeliğine” delil olarak ise sık sık haberleşme sistemi ByLock gösterildi.

Yargıtay, ilk kez 2017 yılında iki FETÖ dosyasında verdiği hükmün gerekçeli kararında, Örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u delil kabul etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bylock’un, FETÖ için özel olarak oluşturulduğuna dikkat çekti. Kararda, "Bylock, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizli haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır" denildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) de ByLock kullanımını, tutuklama için kuvvetli şüphe saydı.

Türkiye’de bir sanığa FETÖ’den ceza vermek çok kolaydı, aynı zamanda nüfuzluların yargıdan kurtarılması da...

Bank Asya’ya 1 TL yatıranlar, ByLock’u telefonuna yükleyip bir kez bile kullanmayanlar FETÖ üyesi yapılıp ceza alırken; Fethullahçılarla kol kola olup, Bank Asya’ya milyonlarca lira yatırıp, ByLock’ta binlerce kaydı çıkanların dosyası kapatıldı. Bu isimlerden biri de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un avukat kardeşi Yahya Tunç’tu.

BYLOCK'TA BİN 454 KAYDI, BANK ASYA’DA BİRDEN FAZLA HESABI ÇIKTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi olan Yahya Tunç, 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tunç hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock'ta 1454 adet kaydı olduğunun tespit edildiği, ByLock kullanıcısı 22 kişiyle ve FETÖ davalarında hakkında adli işlem yapılan 166 kişiyle iletişim kaydı olduğu belirtildi.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın ortaya çıkardığı dosyada, 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendi giderek ifade veren Tunç, uygulamanın “başkaları tarafından” yüklendiğini söyledi. Tunç hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Tunç'un ByLock kullanıcısı olmasının yanı sıra, örgütsel sohbetlere ve yurt dışı gezilerine katıldığı, Bank Asya'da birden fazla hesabı ve kredi kartı olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, Tunç'un "ByLock yüklemiş olabilirler" diyerek savcılığa teslim ettiği cep telefonunun, teslim edilmeden önce sıfırlandığına vurgu yapıldı.

2017'de başlatılan soruşturmanın ardından yargılama, 25 Şubat 2021'de son buldu. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Tunç'un kendisinin teslim olması nedeniyle etkin pişmanlıkta bulunarak örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde faydalı bilgiler verdiğini belirtti ve hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verdi. Bank Asya’ya 1 TL yatıranların yıllarca hapis yatırıldığı ülkede, Adalet Bakanı’nın kardeşinin dosyası bir anda kapatıldı.

Yahya Tunç hakkında beraat kararı veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı diğer FETÖ davalarındaki kararları ise dikkat çekiciydi.

TUNÇ’UN DOSYASINI KAPATAN AYNI MAHKEME, BYLOCK VE BANK ASYA’DAN CEZA YAĞDIRDI

Fethullahçıların finans merkezi olarak gösterilen Kaynak Holding hakkındaki FETÖ davası, Yahya Tunç’un dosyasının kapatıldığı 2021 yılında görüldü. Dava, Tunç’un da yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kaynak Holding iddianamesinde, şirketin çalışanlarının 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya hesaplarında artış olduğu ve bazı çalışanların telefonlarında örgütün kripto haberleşme sistemi olan Bylock tespit edildiği anlatıldı.

Öte yandan, tüm bu kararları veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Erten, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun dün çıkan kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı ve tenzili rütbe de almadı.

TÜRKİYE’DEN İSVEÇ’E “İADE EDİN” TALEBİ: “TELEFONLARINA BYLOCK İNDİRDİLER”

ByLock’ta bin 453 kaydı, Bank Asya’da birden fazla hesabı çıkan Yahya Tunç’un dosyasını kapatan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Kaynak Holding çalışanının FETÖ üyeliği kapsamında Bank Asya hesap artışı, Bylock kullanımı ve çeşitli sohbetlerde yer aldığı gerekçesiyle 7’şer yıl hapis cezası verdi.

Türkiye’de yargı kişiye özel bir şekilde işlerken, geçen haftalarda İsveç’ten FETÖ bağlantısı nedeniyle iki kişinin iadesi istendi. Türkiye’nin İsveç’ten iki Türk vatandaşının iadesini istemesinin sebebi ise bu isimlerin ByLock uygulamasını indirip kullanmasıydı.

Peki binlerce kilometre ötedeki ByLock kullanıcılarının iadesi istenirken bin 454 ByLock kaydı çıkan Türkiye’deki Yahya Tunç neden yakalatılmadı?