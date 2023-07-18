5 partiden peş peşe gelen zamlar sonrası TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı

Döviz kurundaki artış, vergi oranlarına yapılan zamlar, temel ihtiyaçların fiyatlarını da arttırıyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI

Ulaşım, gıda, hijyen ürünleri gibi bir çok mal ve hizmete gelen zamlar sonrası CHP ve Saadet Partisi grupları ile DEVA ve Demokrat Parti milletvekilleri, 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığı'na yapılan başvuruda gerekçe şu ifadelerle açıklandı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ve ekonomi yönetiminin hatalarının yarattığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği Haziran 2018 sonunda dolar 5,80 TL civarındayken, aradan geçen 5 yılda Türk Lirası tüm para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmiş ve dolar 26,32 TL’ye kadar yükselmiştir.

Yapılan hatalar hız kesmemiş ve bir yanIışı düzeltmek adına atılan yeni adımlar daha büyük yanlışları beraberinde getirmiştir. Son 5 yil içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun tartışmalı verilerine göre bile enflasyon yükselmiş, işsizlik sorunu aynı ağırlığıyla devam etmiş, yurttaşlarımız ciddi bir yoksulluk ve güvencesizlikle baş başa kalmışlardır.

İktidar partisi ve Cumhur İttifakı'nın yanlış tercihleriyle orta direk olarak tanımlanan kesim çökmüş, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatını idame ettirmek zorunda kalan yurttaşIarımızın sayısı olağanüstü oranda artmıştır.

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde uygulanan seçim ekonomisinin de etkisiyle, seçim sonrası atılan adımlar vatandaşlarımızın ekonomil sorunlarını daha da ağırlaştırmış, KDV, ÖTV ve diğer bazı vergi ve harçlara arka arkaya yapılan zamlarla, başta akaryakıt olmak üzere çok sayıda mal ve hizmetin fiyatları yükselmiştir.

Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi izin Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Tüm bu gerekçelerle ekte yer alan Genel Görüşme Önergesinin Genel Kurul’da görüşülmesi amacıyla Yüce Meclisimizin olağanüstü toplanması öngorülmektedir."

EN 200 MİLLETVEKİLİNİN GENEL KURUL'DA BULUNMASI GEREKİYOR

İçtüzüğe göre, TBMM Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebiliyor. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getiriyor.

Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunması gerekiyor.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş oluyor. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmaların devamına karar vermediği takdirde tatile veya ara vermeye devam ediliyor.

İŞTE TBMM'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARNESİ

TBMM, 17. Dönem'de 4, 18. Dönem'de 5, 19. Dönem'de 6, 20. Dönem'de 3, 21. Dönem'de 3, 22. Dönem'de 7, 23. Dönem'de 2, 24. Dönem 5, 25. Dönem 1, 26. Dönem'de 3 kez olağanüstü toplandı. 27. Dönem'de ise olağanüstü toplantı gerçekleştirilmedi.

Geçmişte olağanüstü toplantılar seçimler, bazı kanun tekliflerini görüşmenin yanı sıra Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeler, bakanlar kurulu programının okunması ve güven oylaması, dış politikadaki olağanüstü gelişmeler, terör olayları, Anayasa değişikliği, TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt dışına asker göndermeye ilişkin tezkereler ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gibi çeşitli konularda yapıldı.

Ayrıca 1990'da hac mevsimi sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşın vefat ettiği olaylar, 1996'da Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapıldı.

Genel Kurul, 2001'de Anayasa değişikliği, 2005 ve 2012'te terör olayları konusunda genel görüşme talebi, 2006'da Avrupa Birliğine katılım sürecinde açıklanan 9. Uyum Paketi olarak çıkarılması düşünülen kanun teklifi, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla ant içme töreni için olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, son olağanüstü toplantısını 2017'de Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin uzatılması için gerçekleştirdi.