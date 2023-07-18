Yargıtay Can Atalay kararına yapılan itirazı da reddetti!

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın durdurulması talebini reddeden Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti.

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Yargıtay Can Atalay kararına yapılan itirazı da reddetti!

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi davasında yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu.

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay, hukuksuzca cezaevinde tutulmaya devam ederken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tahliye talebini reddetti.

Atalay’ın avukatları Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını Yargıtay 4. Dairesi’ne taşıyarak itiraz etti.

Ancak yapılan itiraz da reddedildi.

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