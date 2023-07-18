Nereden nereye... İşte AKP trolü hesabın büyük dönüşü

Erdoğan, AKP'nin ve yandaş basının Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden hedef aldığı Suudi Arabistan'a Erdoğan'ın 'tur' düzenlemesi sonrası AKP trollerinin büyük dönüşü, sosyal medyaya yansıdı.

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Nereden nereye... İşte AKP trolü hesabın büyük dönüşü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi sonrası Suudi Arabistan ve Türkiye arasında politik kriz yaşanmış, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yandaş gazeteler Prens Selman’ı katil ilan etmişti.

Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan yönetimi için "Bunlar bizi enayi sanıyor" demişti.

İki ülke arasındaki kriz Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a verilmesiyle son bulmuştu.

ERDOĞAN TUR DÜZENLEDİ, AKP TROLLERİ U DÖNÜŞÜNDE HIZ KAZANDI 

İktidar sıcak para arayışı için Körfez turuna çıktı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duraklarından biri olan ve daha önce 'Bizi enayi sanıyorlar' dediği Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Togg hediye etti.

Yaşanan gelişme tepki çekerken; AKP trolü bir hesabında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. 

AKP-Suudi Arabistan kavgasının başladığı 2018 yılında "Dünyayı satın alabilecek güçte de olsa bir katile katil diyebilen kişinin adıdır Erdoğan" paylaşımında bulunan hesap, Erdoğan'ın Veliaht Prensi'ne Togg hediye etmesi ise "Bir heykel değil ama :) Başkan Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'a hediye edilen Togg'u kullandı" ifadeleri ile paylaştı. 

Söz konusu iki paylaşım şöyle: 

Nereden nereye... İşte AKP trolü hesabın büyük dönüşü - Resim : 1

Nereden nereye... İşte AKP trolü hesabın büyük dönüşü - Resim : 2

Etiketler
Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan Togg Cemal Kaşıkçı cinayeti
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