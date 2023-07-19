CHP MYK toplantısı sona erdi: Sızdırılan videoda yer alan iki isim katılmadı

CHP MYK toplantısı sona erdi. Toplantıya dün gece saatlerinde sızdırılan videoda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın katılmaması dikkat çekti.

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CHP MYK toplantısı sona erdi: Sızdırılan videoda yer alan iki isim katılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

BirGün'ün aktardığına göre MYK toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların yaptığı ve sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı.

Gökhan Günaydın, İstanbul’da bir toplantısı olduğunu ancak hızlıca karayolu ile Ankara’ya geçtiğini belirtmişti. 

Kısa süren MYK toplantısı sona erdi.

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