İstanbul’da soyuldular, çözümsüz kaldılar... Almanya’ya dönmeye çalışan aile konsolosluğa alınmıyor

20 yıla yakındır Almanya’da yaşayan Veysi Tekin, eşi ve beş çocukları 23 Haziran’da tatil için Türkiye’ye geldi. Tekin, 12 Temmuz’da saat 19:15 sıralarında gezmek için gittiği Sirkeci’de çantasını çaldırdı.

Tekin’in içinde kimlik ve parasının olduğu bebek arabasına asılı çantasının genç bir kadın tarafında alındığı anlar mobese kayıtlarına yansıdı.

Tekin çantasında yaklaşık 8 bin Euro, 2 bin 300 Dolar, ayrıca 1750 Euro emanet para, 7 bin civarı TL, Iphone marka telefon, Türkiye kimliği, eşi ve 5 çocuğuna ait kimlikler, Almanya Sigorta kartları, Almanya Sürücü Belgesi, anahtarlar ve kan grubu kartları olduğunu kaydetti.

Tekin ailesi, son bir haftaya yakındır Almanya’ya dönmek için konsolosluk önünde bekliyor. Ancak konsolosluk içine alınmadıkları ve gidiş işlemlerini yapamadıkları için 23 Temmuz’daki dönüş biletlerinin yanacağını düşünüyorlar.

‘DÖNÜŞÜMÜZE BİRKAÇ GÜN KALDI AMA KONSOLOSLUKTA İŞLEM YAPAMIYORUZ’

Gerçek Gündem’e konuşan aile yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Konsolosluk bizi bir oraya bir buraya gönderiyor. Bütün bilgiler Almanya’dan konsolosluğa gönderildi. Buna rağmen bizi hiçbir şekilde içeri almıyorlar. Dört çocuğumuz Almanya vatandaşı. 23 Temmuz’da uçak biletlerimiz olduğunu söyledik ama hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar, içeri almıyorlar.”

Aile eşyalarının çalındığı gün Sirkeci Polis Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Tekin, Sirkeci Polis Amirliği’nde düzenlenen şikayetçi tutanağında olay anlarını şöyle anlattı:

“Bugün yani 12/07/2023 günü saat 19:15 sıralarında Sirkeci sahilden ailem ile birlikte tatlıcıya doğru yürüyorduk. Tatlıcının önüne geldiğimizde iki tane halka tatlısı aldık ve orada fotoğraf çekindik. Akabinde iki işyeri sonra bulunan dondurmacıya geçtik. Orada dondurma aldık ve onun da fotoğrafını çekeceğim sırada bebek arabasında asılı halde bulunan siyah renkli kol çantamın yerinde olmadığını fark ettim. Çantamı tatlı alırken ya da dondurma alırken çalındığını düşünüyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem