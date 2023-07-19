Manisa'da 15 bin balya saman kül oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan samanlık yangınında yaklaşık 15 bin balya saman kül oldu.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan samanlık yangınında yaklaşık 15 bin balya saman kül oldu.

Yangın, Salihli'nin Sarıpınar Mahallesi 1115 Sokak'taki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşref ve Mustafa Sarı'ya ait olan samanlar, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatılırken, yangında yaklaşık 15 bin paket samanın kül olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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