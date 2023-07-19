'MİT’te başkomiserim' dedi, FETÖ dolandırıcılığıyla 282 bin lirasını aldı

Dolandırıcılık olayı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı, K.S. isimli şahsı arayarak, kimlik bilgilerinin FETÖ örgütünce kullanıldığını söyleyip K.S.’ye verdiği IBAN numarasına para yatırmasını istedi.

Bunun üzerine K.S. dolandırıcının verdiği IBAN numarasına 282 bin TL yatırdı. Dolandırıldığını anlayan K.S., daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA