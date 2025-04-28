Kızıl Goncalar'ın 'Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu'ndan Şaşırtan Yeni İmaj
Kızıl Goncalar’ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu dizinin final bölümünün çekilmesinin ardından imaj değişikliğine gitti. Yazıcıoğlu uzun zamandır dizi nedeniyle uzattığı sakallarını kesti. Yazıcıoğlu’nun yeni hali hayranları tarafından çok beğenildi.
NOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızıl Goncalar final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken, dizide ‘Cüneyd Efendi’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu da hemen imajını değiştirdi. Dizide uzun sakallarıyla rol alan Yazıcıoğlu, final bölümünün çekiminin tamamlanmasının ardından sakallarını kestirdi.
SAKALLARINI KESTİ
Uzun zamandır sakallı görüntüsüyle akıllarda yer edinen ünlü oyununun yeni hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sakalsız hali çok beğenilen Mert Yazıcıoğlu’nun yeni bir projede yer alıp almayacağı da merak konusu oldu.
AFRA DA SAÇINI BOYATMIŞTI
Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisi Afra Saraçoğlu da kısa süre önce Yalı Çapkını dizisinin final vererek veda etmesinin ardından saçlarını sarıya boyatmıştı. Afra Saraçoğlu’nun yeni saçları hem beğenilmiş hem de eleştiri toplamıştı.