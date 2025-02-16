Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü
NOW TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden yıldızı parlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre Feyza Aktan darp sonrasında rapor aldı. Aktan’ın vücudundaki morluklar ise endişelendirdi.
Kaynak: Sabah
8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenen ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, evliliklerini 15 ay sonra sonlandırarak boşandı.
Boşanma sonrasında yeniden bir araya gelen çiftin yeniden nikah masasına oturacakları düşünülürken çift arasında tartışmalar yaşandı.
DARP RAPORU ALDI
Daha önce Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Feyza Aktan hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sabah’tan Tuğba Kalçık’ın haberine göre, Aktan Özcan Deniz’in kendisini darp ettiğini iddia ederek darp raporu aldı.