Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü

DARP RAPORU ALDI

Daha önce Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Feyza Aktan hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sabah’tan Tuğba Kalçık’ın haberine göre, Aktan Özcan Deniz’in kendisini darp ettiğini iddia ederek darp raporu aldı.