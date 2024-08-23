Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilmişti! Peker Açıkalın Günler Sonra Konuştu!

Yayınlandığı döneme damga vuran Avrupa Yakası ve Ekmek Teknesi dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiğine iddiaları gündemi sarsmıştı.

Açıkalın'ndan günler sonra açıklama geldi.

'BİR SAKATLIK YOK'

Doktoru ile kamera karşısına geçen oyuncu "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" dedi.

Oyuncunun doktoru da "Peker Bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir" ifadelerini kullandı.

61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın son hali sosyal medya gündem oldu.