Pınar Deniz Anne Oldu, Herkes Bebeğin İsmini Merak Ediyor

Geçen yıl Eylül ayında oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği pozla bebek beklediğinin müjdesini vermişti.

Güzel anne adayının paylaştığı hamilelik fotoğrafları hayranlarından büyük beğeni toplarken ünlü çiftin bebeklerinin erkek olacağı öğrenilmişti.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Heyecanlı anne baba adayı, bebeklerini kucaklarına aldı. Pınar Deniz Maslak'taki özel bir hastanede doğumunu gerçekleştirdi. Güzel anne ve bebeğinin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Genç çiftin bebeklerinin ismi ise henüz açıklanmadı.

Pınar Deniz daha önce verdiği bir röportajda oğlu için şunları söylemişti: Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum.

Kaynak: Haber Merkezi