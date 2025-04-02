Volkan Konak’ın Gömülmek İstediği Yer Yürek Yaktı, 3 Ay Önce Ağlayarak Kuzenlerine Söylemiş

Karadeniz şarkılarının usta ismi Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir otelde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi geçirmişti. Ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Ölümüyle sanat dünyasının ve sevenlerini yasa boğan ‘Kuzeyin Oğlu’ olarak adlandırılan Volkan Konak için dün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde namazı kılınmıştı. Bugün memleketi Trabzon’da toprağa verilecek olan usta sanatçının gömülmeyi vasiyet ettiği yer ortaya çıktı.

Tv100 muhabiri Başak Bilgin'e konuşan Volkan Konak’ın kuzenleri, usta sanatçının mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiğini açıkladı.

3 AY ÖNCE SÖYLEMİŞ

Konak’ın bu isteğini 3 ay önce Trabzon’a yaptığı aile ziyareti sırasında babasının mezarını ziyaret ettikten sonra ailesine söylediği öğrenildi.

‘Volkan Konak Maçka’nın yetiştirdiği bir değerdi ancak tüm ulusa mal oldu. Özellikle Karadeniz müziğinde yeni bir sayfa açmıştır’ diye belirten Konak’ın kuzenleri şunları söyledi: Her zaman garibanın, ezilenin yanında yer almıştır. 100 öğrenciye burs veriyordu. Ona da sahnede ilkyardımı yapan kişi yine burs verdiği bir doktordu. Volkan Konak duruşu ile her zaman kalbimizde yaşayacak.

'VASİYETİ CEVİZ AĞACININ ALTINA DEFNEDİLMEKTİ'

Konak’ın vasiyetini de açıklayan kuzenleri ‘Vasiyeti bu ceviz ağacının altına defnedilmekti. Burada büyüdü, Kuzey’in oğlu deniliyordu, ama tüm Türkiye’nin kalbine girdi. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti’ dedi.

Kaynak: TV100