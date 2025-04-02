Volkan Konak'a Son Görev! Trabzon'da Vasiyetindeki Ceviz Ağacının Altına Defnedilecek

Usta sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 58 yaşındaki usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Konak'ın erken kaybı, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilen Konak için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

VOLKAN KONAK MEMLEKETİNDE

Konak'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Trabzon'daki Maçka Merkez Camii'ne getirildi.

Konak'ın cenazesi -sevenleri tarafından karşılandı.

ÖZGÜR ÖZEL CENAZEYE KATILDI

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Burada konuşan Özel şunları söyledi:

"Allah hepimize onun kadar cesaret, onun kadar güçlü bir yürek versin. O kadar yürekliydi ki bu kadar dayanabildi. Başta ailesini, bütün hemşerilerini, onu seven herkesi yüreğindeki büyük sevgiyle selamlıyorum. Başımız sağ olsun."

VOLKAN KONAK'IN VASİYETİNİ MUHTAR AÇIKLADI

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan ise Volkan Konak'ın vasiyetini şu sözlerle açıkladı:

"2-3 ay önce geldi. Gece saat 02.00’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim."

ALPER KUL: HERKESİN KALBİNDEN BİR PARÇA EKSİLDİ

Cenaze için Trabzon'a gelenler arasında oyuncu Alper Kul da yer aldı. Kul, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben ağabeyimi kaybettim. Ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, değerini, vatanseverini, vatan sevdalısını kaybetti. Çok büyük bir kayıp oldu. Kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: DHA-İHA