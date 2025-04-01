'Kuzeyin Oğlu'na Son Veda... Eşi Selma Konak'ın Sözleri Yürek Yaktı: 'Bunu Bana Nasıl Yaptın Volkan...'

Usta sanatçı Volkan Konak, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 'Kuzeyin Oğlu' için İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camii'nde töreni düzenlenirken, eşi Selma Konak, ayakta durmakta güçlük çekti. Selma Konak, tabutun başında 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan’ ifadelerini kullanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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Bayram Tatili konseri için KKTC’de konser verdiği sırada sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.

‘Kuzeyin Oğlu’ için bugün İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenleniyor. Konak burada düzenlenecek törenin ardından memleketi Trabzon Maçka’da aile kabristanlığında toprağa verilecek.

'Kuzeyin Oğlu'na Son Veda... Eşi Selma Konak'ın Sözleri Yürek Yaktı: 'Bunu Bana Nasıl Yaptın Volkan...' - Resim : 1

Konak’ın cenazesi camiye getirilirken eşi Selma Konak, tabutun başında ayakta durmakta güçlük çekti. Selma Konak, 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan’ diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Konak’ın büyük kızı Şimal Konak da baygınlık geçirdi.

'Kuzeyin Oğlu'na Son Veda... Eşi Selma Konak'ın Sözleri Yürek Yaktı: 'Bunu Bana Nasıl Yaptın Volkan...' - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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