'Kuzeyin Oğlu'na Son Veda... Eşi Selma Konak'ın Sözleri Yürek Yaktı: 'Bunu Bana Nasıl Yaptın Volkan...'

Bayram Tatili konseri için KKTC’de konser verdiği sırada sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.

‘Kuzeyin Oğlu’ için bugün İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenleniyor. Konak burada düzenlenecek törenin ardından memleketi Trabzon Maçka’da aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Konak’ın cenazesi camiye getirilirken eşi Selma Konak, tabutun başında ayakta durmakta güçlük çekti. Selma Konak, 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan’ diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Konak’ın büyük kızı Şimal Konak da baygınlık geçirdi.

Kaynak: Haber Merkezi