Ali Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin İlk Dört Gününde Acı Bilanço

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde, toplamda 34 vatandaşın hayatını kaybettiği 4 bin 784 vatandaşın ise yaralandığı bildirildi.

Kaza bilançosunu sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

⛔️ 7 vatandaşımız hayatını kaybetti,

⛔️ 1.165 vatandaşımız ise yaralandı.



Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik… pic.twitter.com/akM5U1MKid