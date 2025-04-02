Ali Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin İlk Dört Gününde Acı Bilanço

Bakan Yerlikaya, Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) 34 kişinin hayatını kaybettiğini 4 bin 784 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Ali Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin İlk Dört Gününde Acı Bilanço

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde, toplamda 34 vatandaşın hayatını kaybettiği 4 bin 784 vatandaşın ise yaralandığı bildirildi.

Kaza bilançosunu sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi

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