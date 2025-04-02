Hopa Belediyesi'nden Boykota Destek: Lokanta ve Büfeler Kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP boykot çağrısında bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin başlattığı 2 Nisan boykotu ise toplumda geniş yankı uyandırdı. Bugün yüzbinlerce vatandaş alım satım yapmayarak boykot yapıyor.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da belediyenin sosyal tesislerinin bugünkü boykot çağrısı kapsamında hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Meşru bir hak olan boykot hareketine destek verdiklerini ifade eden Cihan, belediyenin sosyal tesislerin de bu boykota dahil olacağını ve Kent Lokantası, Müze Kafe ve Mobil Büfe'nin bugün hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Cihan açıklamasında, “Belediyemiz sosyal tesislerimizle bu hareketi destekliyor ve satışa ara veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA