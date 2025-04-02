Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edilmişti: Üniversitenin Veri Tabanından Silinecek

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Diploma iptali tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse görevinden istifa etti. Köse'nin yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin atandı.

Sabah'ın haberine göre, söz konusu diplomalar İşletme Fakültesi Dekanlığınca üniversitenin veri tabanından silecek.

Diploması iptal edilenler ve iptal gerekçeleri ise şöyle:

Kaynak: Sabah