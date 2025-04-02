Ne Bodrum Ne Çeşme Bayramın Gözde Rotası Değişti… Nüfusu 4 Günde 6 Binden 60 Bine Çıktı

‘11 Ayın Sultanı’ olarak adlandırılan Ramazan ayının sonra ermesinin ardından başlayan Ramazan Bayramı sonrasında turistik bölgeler ziyaretçi akınına uğradı. O yerlerden biri de Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra’ya arife günü ve 3 günlük bayramda 14 bin 600 araç girişi oldu.

4 GÜNDE 60 BİN KİŞİ GELDİ

Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre arife günü 2 bin 631, bayramın 1'nci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398 araç girişi gerçekleşti. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günlük süreçte 60 bine yakın günübirlik tatilci ziyaret etti.

Denizi ile de öne çıkan ilçede 1982 yılında açılan ve içerisinde birçok arkeolojik ve etnografik eserler bulunan Amasra Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı ise 3 bini aştı.

'DEVAM EDECEK'

Amasra'da otel işletmeciliği yapan Can Sayın ziyaretleri şöyle değerlendirdi: Amasra'da bayram çok yoğun geçti. Arife günüden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Bizler de esnaflar olarak misafirlerimizi iyi ağırladığımızı düşünüyoruz. Hepsinin de Amasra'dan memnun olduklarını söyleyebiliriz. Zaten bayram tatilinin de 9 gün olması nedeniyle bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz.

Kaynak: DHA