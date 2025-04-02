Ne Bodrum Ne Çeşme Bayramın Gözde Rotası Değişti… Nüfusu 4 Günde 6 Binden 60 Bine Çıktı

Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğrayan Bartın’ın Amasra ilçesinde oluşan trafik hayatı felç etti. Doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçeye bayramın 3 gününde 14 bin 600 araç girişi oldu.

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Ne Bodrum Ne Çeşme Bayramın Gözde Rotası Değişti… Nüfusu 4 Günde 6 Binden 60 Bine Çıktı

‘11 Ayın Sultanı’ olarak adlandırılan Ramazan ayının sonra ermesinin ardından başlayan Ramazan Bayramı sonrasında turistik bölgeler ziyaretçi akınına uğradı. O yerlerden biri de Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra’ya arife günü ve 3 günlük bayramda 14 bin 600 araç girişi oldu.

Ne Bodrum Ne Çeşme Bayramın Gözde Rotası Değişti… Nüfusu 4 Günde 6 Binden 60 Bine Çıktı - Resim : 1

4 GÜNDE 60 BİN KİŞİ GELDİ

Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre arife günü 2 bin 631, bayramın 1'nci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398 araç girişi gerçekleşti. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günlük süreçte 60 bine yakın günübirlik tatilci ziyaret etti.

Ne Bodrum Ne Çeşme Bayramın Gözde Rotası Değişti… Nüfusu 4 Günde 6 Binden 60 Bine Çıktı - Resim : 2

Denizi ile de öne çıkan ilçede 1982 yılında açılan ve içerisinde birçok arkeolojik ve etnografik eserler bulunan Amasra Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı ise 3 bini aştı.

Ne Bodrum Ne Çeşme Bayramın Gözde Rotası Değişti… Nüfusu 4 Günde 6 Binden 60 Bine Çıktı - Resim : 3

'DEVAM EDECEK'

Amasra'da otel işletmeciliği yapan Can Sayın ziyaretleri şöyle değerlendirdi: Amasra'da bayram çok yoğun geçti. Arife günüden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Bizler de esnaflar olarak misafirlerimizi iyi ağırladığımızı düşünüyoruz. Hepsinin de Amasra'dan memnun olduklarını söyleyebiliriz. Zaten bayram tatilinin de 9 gün olması nedeniyle bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz.

Ne Bodrum Ne Çeşme Bayramın Gözde Rotası Değişti… Nüfusu 4 Günde 6 Binden 60 Bine Çıktı - Resim : 4

Kaynak: DHA

Etiketler
Amasra Bartın Ramazan Bayramı
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