Umuda Değil, Ölüme Göç! Van Gölü'nde Sönen Hayaller, Mezar Taşı Oluyor

Türkiye'den Avrupa'ya iltica etmek isteyenlerin kullandığı yollardan biri de Van... Bir umutla başlayan göç yolcuğu çoğu zaman Van Gölü'nde ölüme dönüşüyor. Göçmen kaçakçıları tarafından kaderlerine terk edilen, zorlu yollar ve doğa şartları nedeniyle birçok kişi hayatını kaybediyor. Donarak, hendeklere döşerek, boğularak ya da kazalarda hayatını kaybeden göçmenler, Seyrantepe veya Yeni Mahalle Mezarlığı’nda defnediliyor.

Burada, yalnızca birer numara taşıyan mezar taşları ve ölüm yerlerinin yazılı olduğu taşlar bulunuyor. Mezarlıkta defnedilen göçmenlerin kimlikleri bilinmediği için sadece numaralar ve ölüm yerleri kaydediliyor. 2017’de oluşturulan bu mezarlıkta yaklaşık 300 mezar yer alıyor.

'BU BAYRAM DA ZİYARETÇİSİZ GEÇTİ'

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Başkan Av. M. Salih Çoşkun acı tabloya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2017’den beri Van’da bulunan bu kimsesizler mezarlığında 300’e yakın mültecinin mezarı bulunmakta, ama bu bayramda diğer bayramlarda olduğu gibi ne yazık ki sakin ve ziyaretçisiz geçti. Bu mezarlıklarda defnedilen mültecilerin birçoğu sınırda ya donarak ya da Van gölünde boğularak veyahut trafik kazası geçirerek feci şekilde yaşamlarını yitirdiler. Bunların otopsi süreçlerinden sonra adli tıpta 15 gün kadar bekletiyorlar. 15 gün sonunda ailelerinden herhangi biri eğer iletişime geçip cenazelerini almazlarsa Van Seyrantepe ve Yenimahallede bulunan kimsesizler mezarlığında defnediliyor. Ve bir çoğunundu kimliksiz bir şekilde bu mezarlıklarda defnedilmiş halde şuanda.

Ramazan Bayramı vesilesiyle hem İslamiyet’te hem diğer dinlerde mezarlık ziyareti ölünün hatırasına saygı tüm dinlerde bildiğimiz kendi dinlerindeki reütülleri doğrultusunda mezarlıklar ziyaret ediliyor. Mülteciler veya kimsesizler mezarlığı 2017’den beri Van’da bulunmakta, ancak bu bayramda mülteci mezarlığı ne yazık ki ziyaretlerden mahrum kaldı. Çünkü orda yatanların çoğu bir umutla kendi memleketlerini vatanlarını bırakıp daha iyi bir yaşama kavuşabilmek için yollara çıktı. Ancak uygulanan bir çok yanlış politika sonucunda bir çoğu boğularak, donarak ya da kaza geçirerek hayatını kaybetti. Şu anda Van’daki kimsesizler mezarlığında defnedilmiş durumdalar. Bir ziyaret bir Fatiha okuyanları, mezarlıklarını ziyaret eden yakınları ne yazık ki bulunmuyor.

'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK KİMSESİZLER MEZARLIĞI'

Bu kimsesizler mezarlığında defnedilen mültecilerin bir çoğu Afgan ve Pakistan uyruklu mülteciler, bunların arasında diğer Ortadoğu ve Kafkas ülkelerinden gelen mültecilerde bulunmakta. Bu noktada bu verilerle de şunu söylememiz mümkün Van Türkiye’deki en büyük kimsesizler mezarlığına ev sahipliği yapıyor."

Kaynak: ANKA