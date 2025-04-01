Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ahlaksız' Paylaşımlara Tepki: Devletimizin Birimleri Kılını Kıpırdatmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan iki soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı gözaltına alındı. İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Gelişmelerin ardından sosyal medya İmamoğlu ve ailesine yönelik hakaretler de gündem oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Ailesine yönelik hakaretlere ateş püsküren İmamoğlu, "İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor. Devletimizin ilgili birimleri kılını bile kıpırdatmıyor" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Görüyorum ki; İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor. Devletimizin ilgili birimleri kılını bile kıpırdatmıyor.

Ülkemizin tarihinde görülmemiş hukuksuzluğa, arşa çıkmış bir ahlaksızlık da eşlik ediyor. Organize şekilde ailelerimize, maneviyatımıza ve değerlerimize saldırılıyor. Ülkemizin pırıl pırıl ışıldayan gençlerini kininizle, ihtirasınızla tutukladınız ya; uydurduğunuz kumpas davasının içi boş diye tehditle, şantajla insanları gizli tanık, yalancı şahit yapmaya çalışıyorsunuz ya; gizlilik kararı olmasına rağmen ahlaksız trollere ilk elden paylaşım yaptırıyorsunuz ya; devletimize ve milletimize ait olanakları pervasızca kullanarak beslediğiniz medyaya sabah akşam yalan, iftira haberler yaptırıyorsunuz ya; aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz ya; demek ki çok ama çok zor durumdasınız. Acınacak haldesiniz.

Koca yürekli milletimiz sivil darbenizi püskürttü, sandıkta demokrasi tokatını da atacak. Milletimize ve devlet geleneğimize yakışan sistemi; erdemli, demokratik ve adil düzeni hep birlikte milletimizle kuracağız. Bu mücadelede, yıllardır bütün yanlışlarınıza rağmen sizi destekleyen gönüldaşlarınız da sizi terk edecek ve size demokrasi tokatını onlar da atacak, emin olun. Millet büyüktür."

Kaynak: Haber Merkezi