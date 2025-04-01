Ehliyetsiz Sürücü Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Çarptı
Ehliyetsiz sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazanın ardından kadın yaralanırken, ehliyetsiz sürücü ise gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı.
Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlkokulu'nun arka sokağında meydana gelen kazada, Nurten K., idaresindeki otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Kaya'ya çarptı. Yere düşen Kaya, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı.
Polisin gözaltına aldığı sürücü Nurten K.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA