Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' Teorisi Sosyal Medyayı Salladı, Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Yazar Sevda Türküsev’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hayatını kaybeden Volkan Konak için yayınladığı taziye mesajı sonrasında yaptığı yorum gündem oldu. İmamoğlu’nun hesabını başkasını yönettiğini ima eden Türküsev’e eleştiri üzerine eleştiri yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' Teorisi Sosyal Medyayı Salladı, Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Karadeniz şarkılarıyla hafızalara kazınan, ‘Kuzey’in Oğlu’ olarak adlandırılan ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ölümü sonrasında siyasi ve ünlü isimlerden taziye mesajları art arda sıralanırken Silivri Cezaevi’ndeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir taziye mesajı yayınladı.

Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' Teorisi Sosyal Medyayı Salladı, Yorum Üstüne Yorum Yağdı - Resim : 1

'GÜLE GÜLE CAN DOSTUM'

Ekrem İmamoğlu, Volkan Konak’ı ‘Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum ….’sözleriyle andı.

Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' Teorisi Sosyal Medyayı Salladı, Yorum Üstüne Yorum Yağdı - Resim : 2

Yazar Sevda Türküsev’in, bu paylaşımı alıntılayarak söylediği sözler sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. X hesabından Ekrem İmamoğlu’nun sözlerini alıntılayan Sevda Türküsev, şu ifadeleri kullandı: Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabını başkasının yönettiği açık. Aksi takdirde cezaevinde telefon bulundurması gerekirdi ki bu mümkün değil!

Türküsev’in bu açıklaması sosyal medyada çok konuşulurken, Türküsev’e ‘Bizi hiç şaşırtmıyorsun’, ‘Ciddi olamazsın’, ‘Zekanıza hayranım’, ‘Tüm oyunu bozdunuz’, ‘Biz sana gülmekten yorulduk’, ‘Sırrı bozdun’ gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu Volkan Konak
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