Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultayda Aday Olacak mısınız?' Sorusuna Yanıt

CHP, 'partiye kayyım atanabilir' diyerek kurultay kararı aldı. Siyaset gündemine oturan karar sonrası CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, kurultayda parti genel başkanlığına aday olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtladı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık hakkında, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması." ifadelerini kullandı.

"İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım." diyen Kılıçdaroğlu, "Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kim seçilirse, doğrusu o olur." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay kararı aldıklarını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve şunları yazmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."

Kaynak: Sözcü