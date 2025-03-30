Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye Ziyaret: Umutsuzluğa Kapılma Hakkımız Yok

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Silivri Cezaevine gelerek bir takım görüşmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında olduğu çok sayıda isimle görüşürken, 'Umutsuz olmaya hakkımız yok' mesajını verdi.

Son Güncelleme:

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Silivri'de yer alan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek burada tutuklu bulunan isimlerle görüştü.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ, Osman Kavala, Can Atalay, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık vardı.

'HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMELERİNİ DİLERİM'

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye’deki tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını ifade ederek, huzurlu aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

‘ÖZDAĞ’IN MESAJINI İLETTİ’

Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmeye de değinerek, Özdağ’ın kendisine savcılıkta yazısının beklediğini, bu yazının bir an önce mahkemeye sunulmasını ve sunulduğu takdirde kendisinin bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

‘UMUTSUZLUĞA KAPILMA HAKKIMIZ YOK’

Kendisinin Özdağ’ın talebini dillendireceğine söz verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Silivri’den bütün vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Umutsuzluğa kapılmak gibi bir hakları olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendilerinin güzel günleri inşa etmek için yola çıkan kişiler olduğuna dikkat çekerek, gelecek güzel günleri sadece kendileri için değil bu ülkenin evlatları için Türkiye için bölge için yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Silivri’den ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Eden Kemal Kılıçdaroğlu: 'Moralli Gördüm, Sebebi Haklılığına Olan İnancı'Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Eden Kemal Kılıçdaroğlu: 'Moralli Gördüm, Sebebi Haklılığına Olan İnancı'Siyaset
Kurultaya Sayılı Günler Kala Çok Konuşulacak Kulis: Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden CHP Lideri mi Olacak?Kurultaya Sayılı Günler Kala Çok Konuşulacak Kulis: Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden CHP Lideri mi Olacak?Siyaset

Kaynak: DHA-ANKA

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Ümit Özdağ Can Atalay Osman Kavala
Son Güncelleme:
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Müsavat Dervişoğlu’ndan Gözaltındaki Gençler İçin İktidara Çağrı Dervişoğlu’ndan Gözaltındaki Gençler İçin İktidara Çağrı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan İmamoğlu Eylemlerine İlginç Yorum Mehmet Uçum’dan İmamoğlu Eylemlerine İlginç Yorum
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Birinci Parti Belli Oldu Birinci Parti Belli Oldu
Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek! Bunu Yapan 5 Yıl Boyunca Alacak Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek!