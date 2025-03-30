Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye Ziyaret: Umutsuzluğa Kapılma Hakkımız Yok

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Silivri'de yer alan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek burada tutuklu bulunan isimlerle görüştü.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ, Osman Kavala, Can Atalay, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık vardı.

'HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMELERİNİ DİLERİM'

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye’deki tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını ifade ederek, huzurlu aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

‘ÖZDAĞ’IN MESAJINI İLETTİ’

Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmeye de değinerek, Özdağ’ın kendisine savcılıkta yazısının beklediğini, bu yazının bir an önce mahkemeye sunulmasını ve sunulduğu takdirde kendisinin bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

‘UMUTSUZLUĞA KAPILMA HAKKIMIZ YOK’

Kendisinin Özdağ’ın talebini dillendireceğine söz verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Silivri’den bütün vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Umutsuzluğa kapılmak gibi bir hakları olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendilerinin güzel günleri inşa etmek için yola çıkan kişiler olduğuna dikkat çekerek, gelecek güzel günleri sadece kendileri için değil bu ülkenin evlatları için Türkiye için bölge için yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Silivri’den ayrıldı.

Kaynak: DHA-ANKA