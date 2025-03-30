Müsavat Dervişoğlu’ndan Gözaltındaki Gençler İçin İktidara Çağrı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bayram namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ‘İmamoğlu protestolarında’ tutuklanan gençlere ilişkin konuşan Dervişoğlu, çağrıda bulundu. Dervişoğlu, "Bu güzel günün yüzü suyu hürmetine herkesin merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranılması gerektiğinin de altını çiziyorum" dedi.

Müsavat Dervişoğlu’ndan Gözaltındaki Gençler İçin İktidara Çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayram mesajını paylaşan Dervişoğlu, "Bayramlarımız dargınlıkların sonlandırıldığı, küskünlüklerin bittiği, insanların kucaklaştığı günlerdi. Günler diliyorum maalesef şimdi dargınlıkların, küskünlüklerin de derinleştiği dönemler yaşıyoruz. Ve buna sebep olanlar kullandıkları dilin yanlışlığından ötürü sebep oluyorlar. Öncelikle bu mübarek günde başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin ve toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu’ndan Gözaltındaki Gençler İçin İktidara Çağrı - Resim : 1

'ÜLEKEYE YÖNETENLERE SESLENİYORUM'

İmamoğlu protestolarında tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını isteyen Dervişoğlu “İçeride hoca da vaazında söyledi; 'Çocuklara, gençlere merhamet edin' diye, 'çocukları gençleri sevin' diye yaşadığımız bu yakın takvim içerisinde yaşadığımız olaylardan kaynaklı olarak birçok gencimiz ailelerinden uzakta ve hapishanedeler. Milleti demokrasi nöbetine tuttular ve meydanlara çıkmaya zorladılar. Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: Adaleti ve merhameti Allah emrediyor. Çocuklara sevgiyi de Cenabı-ı Hak emrediyor ve bu güzel günün bu bayramın yüzü suyu hürmetine herkesin merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranması gerektiğinin de lüzumunun da altını çiziyorum. Nasıl milleti sokaklarda nöbete mecbur ettilerse, demokrasi nöbetine hakimler de bu bayram tatilinde nöbette olsunlar ve hürriyetinden mahrum çocuklarımıza ailelerine kavuşturmak için gerekli hukuki düzenlemeyi ya da kararları alsınlar diyorum” ifadelerini kullandı.

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