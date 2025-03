Bir Kilo Et İçin Bir Günlük Emek: 'Savaştaki Ukrayna'nın Bile Gerisindeyiz'

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, et fiyatlarındaki yükselişin durmamasına dikkat çekerek, et üreticileri ve kasaplarla görüştüğünü belirterek sektörde çok sayıda sorunla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Kasap İsmail Güçlü ise üreticinin en büyük sorununun yem fiyatları olduğunu vurgulayarak, kurdaki artışların yem fiyatlarına yansıdığını, tonajlı sipariş geldiğinde canlı hayvan fiyatlarında anında artış olması nedeniyle de vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirtti.

'ET VE SÜT KURUMU'NUN HAYVANLARI PİYASAYA DAĞILMIYOR'

Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya sattığı hayvanların piyasalarda düşüşe yol açmadığına dikkat çekerek, bunun nedenini sordu.

Kasap Güçlü, ise ESK’nın etleri piyasaya dağıtmadığını; göstermelik bir miktarın vatandaşın satışla sunulduğunu o etlerinde stoklarla sınırlı şekilde, 50-100 kişiye bir iki kilo şeklinde satıldığını ve bu yüzden kuyrukların oluştuğunu belirtti.

Güçlü, ESK’nın sattığı etlerin esnafa gitmediğini; belirli başlı firmalar ve insanların aldığını dile getirdi.

‘1 KİLO KUŞBAŞI BİR GÜNLÜK YEVMİYEYE EŞİT’

Sözlerine devam eden Güçlü, bir hafta içinde etlere gelen artışlara da değinerek, Niğde özelinde dana yağsız kıymanın 600 lira, az yağlısının 500 lira, kuzu-dana karışığın ise 650 lira olduğunu belirtti.

Güçlü, dananın kesim fiyatının bir hafta önce 375-390 lira arasına değişirken şu an 435 liraya yükseldiğini belirterek, pirzolanın 800 liraya çıkarak lüks hale geldiğini; bifteğin 750 lira olduğunu, kuzu kuşbaşının ise 575 liradan 700 liraya çıktığını dile getirdi.

Bir kilo kuşbaşı etin bir günlük yevmiyeye eşit hale geldiğine dikkat çeken Güçlü, çorbalık kemiğin kilosunun dahi 100 liraya çıktığını; eskiden bu parayla 1 kilo et alınabildiğini anımsattı.

Fethi Gürer ise Ramazan başına göre fiyatlarda yüzde 20-25’lik artış olduğunu ifade ederek, vatandaşın artık eti kiloyla değil gramla alır hale geldiğini söyledi.

‘EN BÜYÜK BANKNOTLA BİR KİLO TAVUK KANAT ALINAMIYOR’

Kasap Güçlü, kırmızı et fiyatlarındaki artışın tavuk fiyatlarını da etkilediğini belirterek, tavuğun kilosunun 100 liradan 125 liraya çıktığını, Türkiye’nin en büyük banknotu olan 200 lira ile bir kilo tavuk kanat dahi alınamadığını dile getirdi.

TÜRKİYE'DE ET TÜKETİMİ UKRAYNA'NIN DA GERİSİNDE

Fethi Gürer, Türkiye’de kişi başı et tüketiminin OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarının oldukça altında olduğuna dikkat çekerek, yıllardır Rusya ile savaşta olan Ukrayna’da bile et tüketiminin Türkiye’den yüksek olduğunu ifade etti. Gürer, düşük et tüketimine rağmen et fiyatlarındaki artışın durdurulamadığını da sözlerine ekledi.