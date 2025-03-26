Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Ziyaretin 14.30'da yapılacağı bildirildi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanırken, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne götürüldü.

İmamoğlu’na destek ziyaretleri ise peş peşe geldi.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretinin ardından bugün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir ziyarette bulunmuştu.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bugün 14.30’da İmamoğlu’nu ziyaret edeceği bildirildi.

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Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde! Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret EdecekMansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde! Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret EdecekSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde! Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek Mansur Yavaş, Silivri'de! İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek
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