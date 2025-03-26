MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutladı.

Bahçeli’nin imzasıyla yayımlanan mesajda, “Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecemizin, aziz milletimize, Türk-İslam alemine esenlik, selamet ve ebedi saadet getirmesini, Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerine yer verildi.

Rahmet Kapılarının Açıldığı Gece

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun! pic.twitter.com/GxQUnH6VYr — MHP (@MHP_Bilgi) March 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi