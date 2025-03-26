MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi Mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından bir Kadir Gecesi mesajı paylaştı. Bahçeli, "Kadir Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutladı.
Bahçeli’nin imzasıyla yayımlanan mesajda, “Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecemizin, aziz milletimize, Türk-İslam alemine esenlik, selamet ve ebedi saadet getirmesini, Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerine yer verildi.
Rahmet Kapılarının Açıldığı Gece— MHP (@MHP_Bilgi) March 26, 2025
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun! pic.twitter.com/GxQUnH6VYr
Kaynak: Haber Merkezi
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