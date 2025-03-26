Beyoğlu Belediye Başkanı İfade İçin Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Güney, soruşturma dahilinde ifade verecek.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İnan Güney hakkında yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır.

Kaynak: DHA