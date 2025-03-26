Beyoğlu Belediye Başkanı İfade İçin Adliyede

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli olarak çağrılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Güney, soruşturma dahilinde ifade verecek.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İnan Güney hakkında yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır.

Beyoğlu Belediye Başkanı İfade İçin Adliyede - Resim : 1

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye ÇağrıldıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye ÇağrıldıSiyaset

Beyoğlu Belediyesi'ne Operasyon İddiasına Başkan Güney'den AçıklamaBeyoğlu Belediyesi'ne Operasyon İddiasına Başkan Güney'den AçıklamaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İnan Güney Beyoğlu
Son Güncelleme:
Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek
Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü
Meclis'te Elektriğe Zam Tartışması! Zam Oranı Bile Belli: 1050 Liralık Sınır 1312 Liraya Çıkacak Meclis'te Elektriğe Zam Tartışması!