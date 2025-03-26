Kurultaya Sayılı Günler Kala Çok Konuşulacak Kulis: Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden CHP Lideri mi Olacak?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyım ihtimaline karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 2 delege ise olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu. CHP'nin yol haritası ne olacak merak edilirken Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar ortaya çıktı.

'OLUMSUZ SENARYO'

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, CHP kurmayları için "olumsuz senaryo" 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması.

Bu karar alınması halinde önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yeniden partinin başına geçecek.

YARIŞA GİRER Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda Özel'in karşısına geçip geçmeyeceği de merak ediliyor.

Genel Merkez yönetimi ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerdeki ağırlıklı görüş, böyle bir aşamada kurultay yarışına girmeyeceği yönünde.

Bazı CHP yöneticileri ise "Umarız aday olur ama sonuçlarını göze alabilir mi? Kurultayda Özel, delegelerin tamamına yakınının oyuyla genel başkan seçilir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe