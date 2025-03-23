Kılıçdaroğlu, İmamoğlu İçin Oy Kullandı; Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu için ön seçimde oyunu kullandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla yılmak, dönmek yok. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iki dudağının arasında teslim edilemez" dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu İçin Oy Kullandı; Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimde oy kullandı. Kılıçdaroğlu, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

'ASLA VE ASLA YILMAK YOK'

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasinin olmadığı baskı rejimin olduğu bir ülkede yaşamak çok zor. Ama CHP'lilerin bir görevi var bu ülkede demokrasiyi taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. Asla ve asla yılmak, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar yaşımız ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi sadece CHP'liler için değil bu ülkede yaşayan herkes için geçerli bir kavramdır. Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iki dudağının arasında teslim edilemez. Demokrasi mücadelesi kutsal bir görevdir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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