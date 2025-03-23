Davutoğlu’ndan İktidara İmamoğlu Tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, tutuklamanın hukuki bir sürecin değil bir siyasi mühendisliğin sonucu olduğunu ifade etti.

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Davutoğlu’ndan İktidara İmamoğlu Tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına siyaset dünyasından çok sayıda tepki gelirken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutuklama kararına tepki gösterdi.

Davutoğlu, tutuklamanın hukuki bir sürecin değil, bir siyaset mühendisliğinin sonucu olduğunu belirtti.

‘KENDİ BAŞKANLARI HAKKINDAKİ İDDAİLAR İÇİN KILINI KIPIRDATMAYAN…’

İktidarın kendi bakanları, bürokratları, siyasetçileri ve belediye başkanları hakkında son derece açık yolsuzluk iddiaları olduğu halde kılını kıpırdatmadığını ifade eden Davutoğlu, sadece seçilmiş bir belediye başkanını değil onu seçen milyonlarca seçmeni cezalandırdığını dile getirdi.

‘GÜÇ YOZLAŞMASININ EN ÇARPICI YANSIMALARINDAN BİRİ’

Davutoğlu açıklamasında, “28 Şubat post-modern darbesinde, 367 e-muhtırasında, 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da hepimizin gür sesle savunduğu ve platformlara adını verdiğimiz ‘milli irade’ kavramının böylesine örselenmesi iktidardaki güç yozlaşmasının en çarpıcı yansımalarından biridir” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, kara günler olarak tarif ettiği o günlerde seçmenin milli iradesini kararlıkla savunduklarını anımsatarak, bugün de aynı ilkesel kararlılıkla milli iradeyi yok sayan her türlü uygulamaya da karşı çıktıklarını belirtti.

‘KAYYUM GİBİ VAHİM BİR ADIM DAHA ATILMAMALI’

İktidarın kendi kuruluş ilkelerini çiğneyerek Türkiye’nin uluslararası itibarına zarar verdiğini ifade eden Davutoğlu, “TCMB’nın rezervlerini tüketmeye kadar giden ve bedelini milletin yoksullaşarak ödediği ekonomik kayıplara yol açan bu anti-demokratik uygulamalara yönelmesi kirlenmiş yolsuzluk düzenlerini kaybetme korkusundan başka bir şey değildir. Bu hukuksuz karar sonrasında İBB’ne kayyum atanması gibi vahim bir adım daha atılmamalı; siyasi rekabet doğal demokratik zemininde seyretmeli ve siyasi mühendislik çabalarına son verilmelidir” ifadeleriyle olası kayyım atanması ihtimaline dair uyarılarda bulundu.

‘SİYASİ AHLAK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Davutoğlu, otoriter rejim yapılanmasına karşı güçler ayrılığı ilkesini karlılıkla savunmaya, siyasi yozlaşma ve kirlenmeye karşı siyasi ahlak mücadelelerini tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceklerini de ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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