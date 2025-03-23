Buğra Gökçe’den Tutuklama Kararına İlk Tepki: 'Haksız, Hukuksuz Bir Şekilde Tutuklandım'

İBB’ye yönelik başlatılan ‘terör’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe karara “Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak’ diyerek tepki gösterdi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Buğra Gökçe’den Tutuklama Kararına İlk Tepki: 'Haksız, Hukuksuz Bir Şekilde Tutuklandım'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında İBB’ye yönelik başlatılan ‘terör’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, karara tepki gösterdi.

Buğra Gökçe’nin sosyal medya hesabı X hesabından yapılan paylaşımda ‘Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak’ ifadelerine yer verildi.

Buğra Gökçe’den Tutuklama Kararına İlk Tepki: 'Haksız, Hukuksuz Bir Şekilde Tutuklandım' - Resim : 1

'HAKSIZ YERE TUTUKLANDIM'

Gökçe’nin paylaşımında şöyle denildi:

Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak… Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. “Duydum”, “duymuştum”, “duyanı duydum” gibi ifadelerle, akıl, mantık ve vicdanın kabul etmeyeceği iddialarla mesnetsiz şekilde özgürlüğü gasp edilen tüm yol arkadaşlarımız için üzgünüm.

Buğra Gökçe’den Tutuklama Kararına İlk Tepki: 'Haksız, Hukuksuz Bir Şekilde Tutuklandım' - Resim : 2

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Ancak güzel ülkemizin bu kötü kararlara da bu yönetim anlayışına da mahkum olmadığını biliyorum. Bugün önseçimlere katılarak Ekrem İmamoğlu’na attığı bir oyla egemenlik milletindir diyenler, demokrasi için ayağa kalkan pırıl pırıl gençler, 70-80 yaşında sokaklara çıkıp duasını, güzel dileklerini esirgemeyen teyzeler, amcalar, bu ülkenin iyiliğini isteyenler,

Hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak. O güne kadar Nazım ustanın mısraları pusulamız olacak: "Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.

İPA'dan İstanbul Depremi Raporu! Kaç Bina Depreme Karşı Riskli?İPA'dan İstanbul Depremi Raporu! Kaç Bina Depreme Karşı Riskli?Eğitim

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk AçıklamaTutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk AçıklamaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Buğra Gökce Ekrem İmamoğlu İBB
İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Özgür Özel'den İlk Açıklama İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Özgür Özel'den İlk Açıklama
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Merkez Bankası ile Bankalar Arasında Olağanüstü Toplantı Merkez Bankası'ndan Bankalarla Olağanüstü Toplantı Kararı
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
Alman Devlerine Çin Tokadı: Siemens, DHL, Audi, Bosch… İşten Çıkarmalar Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak Siemens, DHL, Audi, Bosch… Dev Şirketler İşten Çıkarmalara Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti