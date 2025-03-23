Buğra Gökçe’den Tutuklama Kararına İlk Tepki: 'Haksız, Hukuksuz Bir Şekilde Tutuklandım'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında İBB’ye yönelik başlatılan ‘terör’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, karara tepki gösterdi.

Buğra Gökçe’nin sosyal medya hesabı X hesabından yapılan paylaşımda ‘Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak’ ifadelerine yer verildi.

'HAKSIZ YERE TUTUKLANDIM'

Gökçe’nin paylaşımında şöyle denildi:

Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak… Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. “Duydum”, “duymuştum”, “duyanı duydum” gibi ifadelerle, akıl, mantık ve vicdanın kabul etmeyeceği iddialarla mesnetsiz şekilde özgürlüğü gasp edilen tüm yol arkadaşlarımız için üzgünüm.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Ancak güzel ülkemizin bu kötü kararlara da bu yönetim anlayışına da mahkum olmadığını biliyorum. Bugün önseçimlere katılarak Ekrem İmamoğlu’na attığı bir oyla egemenlik milletindir diyenler, demokrasi için ayağa kalkan pırıl pırıl gençler, 70-80 yaşında sokaklara çıkıp duasını, güzel dileklerini esirgemeyen teyzeler, amcalar, bu ülkenin iyiliğini isteyenler,

Hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak. O güne kadar Nazım ustanın mısraları pusulamız olacak: "Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.

"Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.."



Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım.



“Duydum”, “duymuştum”, “duyanı duydum” gibi ifadelerle, akıl, mantık ve vicdanın kabul etmeyeceği iddialarla mesnetsiz şekilde… — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) March 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi